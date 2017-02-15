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MARDİN'DE KAÇIRILAN KIZ KURTULDU !

Mardin'de kaçırılan kız kurtuldu !

Mardin'de 12 gün önce evinden çıkarken kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki kız, düzenlenen operasyonla kurtarılarak ailesine teslim edildi.

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Mardin'de 12 gün önce evinden çıkarken kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki kız, düzenlenen operasyonla kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilli ilçesi Bahçelievler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki H.S., kendisine gelen bir telefon üzerine Sağlık Ocağına gitmek için evden çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, evden çıkan genç kız, 4 erkek tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. MOBESE kamera kayıtları incelenmeye alan polis, genç kızın Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesine götürüldüğünü belirledi.

Mahallede araştırma yapan polis, kızın tutulduğu adresi belirledikten sonra operasyon başlattı. Operasyonda kaçırılan 17 yaşındaki H.S., kurtarılırken, kızı evlenmek için kaçırdığı iddia edilen 47 yaşındaki M.A.S. ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Kızının kurtarılmasına sevinen baba Muhsin Semin, "Kızıma bir telefon geliyor, "sağlık ocağına gel" diye. Kızım da sağlık ocağına gitmek için evden çıkarken pusuda olan 4 erkek tarafından kaçırılıyor. Biz de şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra kaymakam başta olmak vali ve emniyet üzerinde durdu. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık başta olmak üzere kızımın kurtarılmasında emeği geçen herkese müteşekkirim, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu kaydeden Semin, Mardin Devlet Hastanesinden de psikoloğun gelerek muayenesini yaptığını söyledi.

İHA
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