Marka tecavüzcüleri 3 yıl hapis yatacak

‘Çakma’ tabir edilen taklit ürünleri yapan, satan, ithal ve ihraç edenleri, artık ağır cezalar bekliyor. Yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, marka tecavüzü yapanlara 3 yıla kadar hapis ve 20 bin günü bulan adli para cezası verilecek

Yabancı yatırımcıların dört gözle beklediği Sınai Mülkiyet Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilecek.

CAYDIRICI HÜKÜMLER VAR

Marka sahibinin yetkisinde olan markayı kullanma hakkına, başkalarınca tecavüz edilmesini engellemek amacıyla, caydırıcı hükümler getiriliyor. Marka sahibinin izni olmadığı sürece marka kullanımı, markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak markanın taklit edilmesi marka hakkına tecavüz sayılacak.

Taklit markayı taşıyan ürünleri, bu durumu bildiği veya bilmesi gerektiği halde satan, dağıtan, bir başka şekilde ticaret alanına çıkaran, ithal ve ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduran veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunan kişiler de marka hakkına tecavüz etmiş olacak.

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler de kanunda yer alıyor. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Marka koruması olduğunu belirten işareti kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satan kişi hakkında bu malı nereden temin ettiğini bildirirse cezaya hükmolunmayacak.

ADI ARTIK ‘TÜRK PATENT’

Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, başvuru tarihinden başlamak üzere patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacak. Bu süreler uzatılamayacak. Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı da “Türk Patent” olarak düzenleniyor. AB düzenlemesine paralel olarak, 7 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere, markalara idari iptal getiriliyor, marka tescil süreçleri kısaltılıyor.

HIZLI İMHA EDİLECEK

Kanunda yer alan suçlar sebebiyle el konulan veya muhafaza altına alınan suça konu eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya da muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hakim, kovuşturma aşamasında hükümden önce mahkeme tarafından imhasına karar verilecek. Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olacak. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenecek. 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan kullanılmayan markanın iptaline karar verilecek.

KLONLANMA İLE BULUNAN HAYVANA PATENT YOK

- Marka, sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilecek.

- Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksek ürün kapsamına girmeyen adlar, ürünlerin öz adı olmuş adlar, ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar coğrafi işaret olarak tescil edilemeyecek.

- Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş marka ile benzerliği, karıştırılma ihtimali varsa reddedilecek.

- Görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri olacak. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun aldığı kararlara karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olacak.

- Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili protokol kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu’na doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğuracak.

- Patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacak.

- Çalışan buluş yaptığı takdirde işverene bildirecek.

- Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşlar; insan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar patent verilerek korunmayacak.