MEHMET ŞİMŞEK: MERKEZ BANKASI'NIN ELİ KOLU BAĞLI DEĞİL!

Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" dedi.

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Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, "Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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