Melen çayından sonra en büyük proje geliyor

Cumhuriyet tarihini en büyük projesi olan ve İstanbul Melen Projesi’nden sonra Türkiye’nin en büyük “İçmesuyu Temini Projesi” konumundaki Göksu Havzası’na dayalı Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi’nin inşaat ihalesi yapıldı.

Önümüzdeki günlerde sözleşmesi imzalanarak inşaatına başlanacak olan içmesuyu projesinde artık çalışmalara geçiliyor. Böylelikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yerel seçimler öncesi vermiş olduğu en büyük projesi olan Düzbağ Projesi hayata geçirilmeye başlandı.

Şahin, içmesuyu projesinin Gazianteplilere hayırlı olması temmennisinde bulundu. Şahin, proje kapsamında 100 km’den fazla 2 bin 600 mm çapında çelik boru döşeneceğini, regülatör ve tünel yapılarının olduğunu söyledi.

İnşaat çalışmalarının 2017 ve 2018 yıllarında yoğun bir şekilde devam edeceğini aktaran Şahin, 2019 yılına kadar Göksu Havzası’nın suyunun Gazianteple buluşması için gerekli bütün adımların kararlılıkla atılacağını kaydetti.

Şahin, “Düzbağ İnşaat İhalesine” Türkiye’de içmesuyu alanında en büyük firmaların katıldığını ve çalışmaları yakından takip edeceklerini bildirdi. Şahin, bu arada projede kendilerine yardımcı olan başta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olmak üzere emeği geçen tüm DSİ ve GASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Şahin, altyapı alanındaki müjdelere devam edeceklerini, Gaziantep’te 1.000.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ihalesinin de Şubat 2017’de GASKİ Genel Müdürlüğünce yapılacağını, kaynağının da hazır olduğunu Gazianteplilerle paylaştı.