MEMUR MAAŞLARINA AİLE FARKI

Memur maaşlarına aile farkı

Memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ayın 15’inde alacak.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Maaşla birlikte aile yardımı ödenekleri de arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu.

Milyonlarca memur zamlı maaş için gün sayıyor. Zam oranı ve yeni maaşlar önceki gün belli oldu, ayın 15'inde de memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memurların Ocak zammı, toplu sözleşmede 'yüzde 3 zam + oluşursa enflasyon farkı' şeklinde belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için fark oluşmadı.

ÖDENEKLER ARTIYOR

Temel maaşlar ile birlikte aile yardımı ödeneği de Ocak'ta arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu. Takvim'in haberine göre, aile yardımı ödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaş grubu çocuklar için 48.03 lira, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 24.01 lira olacak.

575
Reina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdıReina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdı
Reina katliamının şifresini o gazeteci çözdüReina katliamının şifresini o gazeteci çözdü
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidirŞamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Üniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyorÜniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyor
Terörle mücadelede gelinen son nokta !Terörle mücadelede gelinen son nokta !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS