Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8619 olarak açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.48 olurken, 24 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 7.59 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 73 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi" sonuçlarını yayınladı.

Merkez Bankası Beklenti Anketine göre, yıl sonu doları/TL beklentisi 3,86 TL oldu. 2017 sonu TÜFE beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 8,48 oldu.

2017 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi sonuçları şu şekilde:

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ 8,48

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,5 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 28,9 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,6 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 12,6 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 13,3'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 18,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 10,0'unun beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 44,5 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 5,0'inin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin yüzde 6,50- 7,49 aralığında, yüzde 70,0'sinin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,55 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,13 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 10,39, 10,53, 10,50, 10,38, 10,11, ve 9,79 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,00 iken, bu anket döneminde yüzde 11,03 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,18 ve yüzde 11,13 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,55, 8,87, 8,95, 8,71 ve 8,43 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU DOLAR FİYATLARI BEKLENTİSİ 3,86 TL

2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,86 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken bu anket döneminde 3,96 TL'ye yükselmiştir.

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 35,4 milyar ABD Doları olmuştur. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 38,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a gerilemiştir. 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir.