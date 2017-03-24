Motorine indirim bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 25 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 7 kuruş indirim beklendiğini açıkladı. Beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,52 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,58 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,56 liradan 4,49 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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