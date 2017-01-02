Müsteşarı Fetullah Gülen'in adıyla tehdit eden Bakan hakkında şok iddia

Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde Milli Eğitim Bakanlığı Müşteşarı Yusuf Tekin'i 2013 yılında FETÖ adına tehdit eden AK Partili ismin dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğu ileri sürüldü.

Müsteşar Tekin, geçtiğimiz hafta Trabzon'da katıldığı konferansta çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:



"Milli Eğitim Bakanlığında 2013 yılında göreve gelir gelmez, tehdit edildim. Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alenen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alenen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım. Ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi."

Müsteşar Yusuf Tekin'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüş kamuoyundan "kim bu bakan" soruları yükselmişti.

Bugün Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde ise Yusuf Tekin'i tehdit eden bakanın dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğu iddia edildi.

25 ARALIK 2013'TE GÖREVİ DEVRETMİŞTİ

Suat Kılıç, 2002 Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AK Parti 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. AK Parti'nin Samsun'dan 7 milletvekili çıkarmasıyla birlikte, 22. dönemde en genç milletvekili sıfatıyla TBMM'ye girdi. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer alan Kılıç daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan'a seçildi. Bu dönemde AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.

Kılıç, 2007'deki seçimlerde yine Samsun'dan AK Parti 3. sıra milletvekili adayı oldu ve seçimler sonucunda ikinci kez meclise girmeye hak kazandı. Ağustos 2009'da da AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi.

Suat Kılıç, 2011 genel seçimlerinde bu kez Samsun 2. sıra adayı olarak gösterildi. Seçimler sonucunda TBMM'ye giren Kılıç, 6 Temmuz'da dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi. Böylece 29. Gençlik ve Spor bakanı olurken, yeni kabinenin de en genç bakanı oldu. Ancak Suat Kılıç'ın Bakanlık dönemi sadece 2 yıl sürdü ve 25 Aralık 2013'teki kabine değişikliği sırasında görevi devretti.