Musul'un batısında ilk mahalleye girildi

Kentin batı yakasını IŞİD'den kurtarmak için başlatılan operasyonun altıncı gününde Irak ordu birlikleri ilk mahalleye ulaştı. Dün stratejik önemdeki havalimanı IŞİD teröristlerinden temizlenmişti.



Cephede kritik bir rol üstlenen ABD askerlerini AP haber ajansı görüntüledi.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un batı yakasını IŞİD'den temizleme operasyonunda bugün önemli bir adım atıldı. Irak Ordu birlikleri, kentin batısındaki ilk mahalleye girdi.

Reuters haber ajansına konuşan ordu sözcüsü, birliklerin Tayaran ve El Mamun semtlerinde ilerleyişinin sürdüğünü söyledi.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, çok sayıda sivilin çatışma bölgesinden kaçtığı görülüyor. Fotoğraflarda öldürülen teröristler de var.



Musul'da dün IŞİD için hayati önemdeki uluslararası Musul Havalimanı dört saatte ele geçirilmişti. Terör örgütünün pistlerine aylar önce beton bloklar döktüğü havalimanında, ana bina da tamamen enkaz halinde.

Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.

Güney cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.

Batı cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.

ABD ASKERLERİ DEVREDE

Dün cephede görüntülenen ABD'li askerler, AP'ye röportaj verdi. Ordu komutanlarından James Browning, IŞİD teröristlerinin gizlendiğini belirterek bu yüzden operasyonun zorlu geçtiğini söyledi. Browning'e göre, kanlı örgüt hakkında bilgi toplamak çok önemli ancak mevcut koşullar sızıntıyı önlüyor.

Gün gün operasyon

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.

- 1 Kasım'da IŞİD mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.

- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.

- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.

- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta IŞİD'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını IŞİD'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı.

Musul'da 17 Ekim'den bu yana çatışma bölgesinden kaçan sivillerin sayısı ise 220 binden fazla. Yaklaşık 750 bin insanın IŞİD'in elinde rehin olduğu tahmin edilen kentten, Birleşmiş Milletler (BM) 400 bin kadar sivilin kaçmasını bekliyor.

Terör örgütü insansız hava araçlarına (drone) yüklediği roketlerle kaçan sivilleri hedef alıyor.



TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

Musul, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu en büyük kent. IŞİD, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Terör örgütünün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, dün Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ele geçirildi ve ilçe çevresindeki kasabalardan da örgüt temizlendi.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak.