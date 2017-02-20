Nevşin Mengü'den Yeni Akit iddiası

CNN Türk Ana Haber bülteni spikeri Nevşin Mengü, dinci Yeni Akit’in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan saldırı sonrasında “‘..ezevenk’ Müjdat’a büyük şok!” başlığına tepki gösterdi. Nevşin Mengü, Yeni Akit hakkında önemli bir iddia ortaya atarak “Söz konusu yayın kuruluşuna karşı ben de dava kazandım. Kağıt üzerinde iflas etmiş görünüyorlar, bir şey yapılamıyor” diye yazdı.
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