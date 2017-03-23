  • Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var
  • Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı
  • Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı
  • Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı
  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu

O SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

O sahneler dikkat çekti

Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda oynanan ''15 Dakikalık Şöhret İçin Neleri Göze Alırsınız ?'' oyunda öpüşme sahneleri dkkat çekti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

James Johnson'ın yazdığı '15 Dakikalık Şöhret İçin Neleri Göze Alırsınız?' oyunun prömiyeri, önceki gece Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

--8792424.jpeg

'Kocamın Ailesi' dizisinden tanınan Füsun Kostak ve Pelin Turancı'nın rol aldığı oyunda, kız kıza öpüşme sahneleri dikkati çekti.

Geceye katılanlar arasında Buket Dereoğlu ve Yosi Mizrahi'nin yanı sıra birçok tiyatrosever vardı. 

--8792426.jpeg

OYUNUN KONUSU

Lauren oyunculuk aşkıyla gittiği Audition'da Stella adlı bir yönetmenle karşılaşır. Daha önce girdiklerinin çok dışında olan bu seçme Stella'nın akıl almaz egzersizleriyle bir kaosa dönüşür. Kendi hayatında yolculuk yapmak zorunda kalan Lauren, Stella'nın alaycı, buz gibi tecrübesine kapılmıştır.

15-dakika-icin-neleri-goze-alirsin--8792438.jpeg

Bu düellonun kazananı; rolü için kendinden vazgeçen Lauren mı, yoksa bir kukla yaratmaya çalışan Stella mı olacaktır?

--8792434.jpeg

Milliyet
222
-
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Bıçaklı kişinin vurulma anlarıBıçaklı kişinin vurulma anları
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıKılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Londra'da silah sesleri ! Çok sayıda yaralı varLondra'da silah sesleri ! Çok sayıda yaralı var
''Trump görevi kendi bırakabilir''''Trump görevi kendi bırakabilir''
İşte İngiltere'deki saldırganİşte İngiltere'deki saldırgan
Ali Gül neden tutuklandı ?Ali Gül neden tutuklandı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS