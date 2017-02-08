YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OYUNU JANDARMA ÇÖZDÜ

Oyunu jandarma çözdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün yakılarak içinde 40 bin TL bulunan kasa boşaltılan ve şoförü ormanlık alanda elleri bağlı olarak bulunan olayın, şoför, kayınpederi ve arkadaşları tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün yakılarak içinde 40 bin TL bulunan kasa boşaltılan ve şoförü ormanlık alanda elleri bağlı olarak bulunan olayın, şoför, kayınpederi ve arkadaşları tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cuma akşamı Manavgat ilçesine bağlı Dikmen-Yaylaalan yolu kenarında bir sigara dağıtım şirketine ait Uğur B'nin kullandığı araç yakılmış halde bulunurken, araç sürücüsü Uğur B. ise vatandaşların ihbarı üzerine Sarılar Mahallesi Çakalderesi Mevkiinde orman içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış halde jandarma tarafından bulunmuştu.

Araç şoförü Uğur B., jandarmadaki ifadesinde firmaya dönmeden önce sayım yaptığı sırada bir kişinin araca binip kendisine silah doğrultarak aracı sürmesini istediğini, aracın yakıldığı yere geldiklerinde araçta paraların bulunduğu kasayı kırmak suretiyle paraları aldığını, arkada kendilerini takip eden otomobilden inen şahsın elindeki yakıt bidonunu kendisine vererek aracı silah zoruyla yaktırdığını, aracın yakılmasının ardından kendisini de otomobile aldıktan sonra Çakalderesi'nde eli ve ayaklarını bağlayıp ormanlık alana bıraktıklarını söyledi.

Oyunu jandarma çözdü

Uğur B'nin anlattıklarını araştıran Side Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri aratmayan çalışması neticesinde araçta bulunan sigaralardan 400 kartonu Sarılar mahallesinde bir evde ele geçirilerek sigara firmasına teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri Uğur B., kayınpederi M.K. ve kayınpederinin akrabası olan E.D.'yi gözaltına alırken, zanlıların olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettikleri, Uğur B.'nin piyasaya ve firmaya olan borçlarını kapatabilmek için böyle bir plan yaptığı ve uygulamaya koyduğu belirlendi. Sigara firması yetkilileri araçtaki kasada 40 bin lira dolayında para bulunduğunu belirtirken, Uğur B.'nin evinde bulunan 9 bin TL'ye el konuldu.

Oyunu jandarma çözdü

Şoförün ifadelerinden yola çıkan jandarma, Oymapınar yolu üzerinde Manavgat Irmağında yaptığı aramada kırılmış ve içi boşaltılmış kasayı buldu. Olay yerine çağrılan dalgıç tarafından çıkartılan kasa jandarmaya teslim edildi.

Oyunu jandarma çözdü

Side Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlının sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

İHA
551
Alaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubuAlaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubu
“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”
Bahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptıBahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptı
Caner kimle evlenmek istediğini açıkladıCaner kimle evlenmek istediğini açıkladı
Poşet dolusu para buldu !Poşet dolusu para buldu !
Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklifÖzal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif
Ayhan Çarkın tahliye edildiAyhan Çarkın tahliye edildi
Başbakan'dan CHP'ye sert eleştirilerBaşbakan'dan CHP'ye sert eleştiriler
Yardım tartışması korkunç bittiYardım tartışması korkunç bitti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS