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PKK O BÖLGEYE TERÖRİST TOPLUYOR

PKK o bölgeye terörist topluyor

Terör örgütü PKK, Türkiye'nin operasyon yapacağı Münbiç'e silah ve elaman sevkiyatına başladı.

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El Bab’dan sonra Fırat Kalkanı harekatının yoğunlaşacağı Münbiç’e PKK silah ve eleman sevkiyatına başladı.

PKK, bir yandan Kandil ve Şengal’den takviye güçlerini bölgeye taşırken bir yandan da Kobani ve Münbiç’te erkekleri zorla örgüte katıyor.

Ankara-Washington hattında askeri ve diplomatik alanda Rakka harekatına yönelik görüşmeler devam ederken, Türkiye 35 günden bu yana ABD'li yetkililere 6 kez PKK'nın kontrol altında tuttuğu Münbiç'e ve Türkiye'nin Vatan toprağı konumundaki Karakozak bölgesine harekat düzenleme konusundaki kararlılığını ilettiği öğrenildi. Harekat kararının 10 Mart'ta netleşmesi beklenirken, PKK'nın da kontrolündeki bölgelere Türkiye ve Suriye içinden geçişleri yasakladığı Kobani merkezli askere toplama merkezi kurduğu ve bölgedeki gençleri Münbiç harekatı için topladığı öğrenildi.

MÜNBİÇ VE KARAKOZAK KARARLILIĞI İLETİLDİ

Ankara-Washington hattında 10 Mart'ta kadar Rakka harekatı için hangi güzergahın kullanılacağının netleşmesi beklenirken, Türkiye'nin harekat seçenekleri her hal ve şartda Münbiç ve Karakoçak bölgesine harekat gerçekleştireceğinin iletildiği kaydedildi. Türkiye'nin her şartda Münbiç'e yönelik harekete geçeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasiler tarafından defalarca dile getirildi. Türkiye'nin el-Bab'dan sonra Münbiç'e yönelip yönelmeyeceği noktasında ABD'nin sessiz kalmayacağını düşünen PKKK-PYD, Türkiye'nin kararlılığı ve bu yönde hazırlıklara başladığını görünce Avrupa ülkeleri, Rusya ve ABD nezdinden görüşmeler başlattığı belirtildi. Diğer taraftan PYD-PKK bölgede hazırlıklara başladığı öğrenildi.

SİLAH SEVKİYATI YAPIYOR

Harekatın kaçınılmaz durum haline geldiğini fark eden terör örgütü PKK, bir yandan Kandil ve Şengal'den takviye güçlerini bölgeye taşırken bir yandan bölgedeki halk arasında 18-35 yaş arasındaki gençleri Kobani ve Münbiç bölgelerinin güvenliğini sağlama iddiası ile zorunlu topladığı kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar, PYD'nin bölge halkı üzerinde baskı kurarak topladığı gençlerin silahlı eğitimi için Kandil ve Şengal'den militan sevkine başladığı belirtiliyor.

KANDİL'DEN GELİYORLAR!

Ankara'nın Rakka harekatının detaylarının netleşmesi sonrasında ilk olarak Münbiç'e yöneleceğinin açıklanması üzerine PKK'nın sözde Münbiç savunması için son 10 günden bu yana Kandil'den 36'sı üst düzey olmak üzere 131 militanın Levje- Kortek-Süleymeniye- Kerkük hattından bölgeye sevk etmek üzere harekete geçtiği belirtiliyor. Bölgeden gelen ilk haberler ise içinde üst düzey militanlarında yer aldığı 79 PKK'lının bölgeye geçtiği geri kalanların da geçiş halinde olduğu belirtiliyor.

GEÇİŞLERİ HAŞDİ ŞABİ SAĞLIYOR

Diğer taraftan PKK'nın aynı usulle silahlı eğitim almış 150 PKK militanını daha bölgeye sevk etmek üzere olduğu öğrenildi. Ancak PKK'nın Irak'ın kuzeyini kullanarak geçişte ikmal hatlarını kullanamaması üzerine Haşdi Şabi yetkililerinin Kerkük Şengal hattına geçişleri sağladığı belirtiliyor.

Yeni Şafak
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