PKK'nın Kandil'le irtibatı kesildi !

PKK’ya yönelik operasyonlarla örgütün elebaşıları etkisiz hale getirildi. Tunceli’de Ferhat Dersim kod adlı bölge yöneticisi, Ağrı’da sözde Tendürek Dağı sorumlusu ‘Baver’ kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu ‘Firaz’ kod adlı E.K. öldürüldü. Ele geçirilen büyük telsizler, teröristlerin Kandil’le irtibatını kesti.

Güvenlik güçlerinin son iki haftadır gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Örgütün bölge yöneticileri birer birer etkisiz hale getirilirken, ele geçirilen büyük telsizler, teröristlerin Kandil'le irtibatını kesti. PKK'ya karşı başlatılan bahar operasyonları aralıksız sürüyor. Bitlis Tatvan Anadere bölgesinde icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ömer Doğan Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin 2'sinin gri listede aranan örgütün üst düzey yöneticileri olduğu belirlendi.



Tunceli/Merkez Kutu ve Vartinik Deresi bölgelerinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-60 Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında Ferhat Dersim kod adlı bölge yöneticisi olduğu ortaya çıktı. 16-24 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Kulp-Lice-Hani, Mardin Nusaybin, Şırnak Merkez ve Beytüşşebap, Bingöl Genç ve Hakkari Çukurca bölgelerinde icra edilen operasyonlarda öldürülen 17 teröristden birinin, örgütün lider kadrosunda olan ve gri listede aranan PKK'lılar arasında bulunduğu bildirildi.



7 BÜYÜK TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ



Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre; Yine aynı dönemde Ağrı Doğubeyazıt'ta, Kandil'den eylem talimatı alan PKK'nın sözde Tendürek Dağı sorumlusu 'Baver' kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu 'Firaz' kod adlı E.K. düzenlenen operasyonlada etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda örgütün bölge yöneticilerinin kullandığı Bitlis/Tatvan bölgesinde 3, Bingöl Kiğı'da 1, Tunceli'de 1, Mardin Nusaybin'de 1, Diyarbakır Lice'de 1 adet olmak üzere toplam 7 adet büyük telsiz ele geçirildi. Bu sayede, il ve ilçelerdeki teröristlerin Kandil'le irtibatı kesildi. PKK elebaşlarının, Kandil ile bu telsizler vasıtasıyla iletişim sağladığı ifade edildi.