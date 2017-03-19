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POLİS EĞLENCE MEKANINDA YAKALAYINCA...

Polis eğlence mekanında yakalayınca...

Konya'da yaklaşık 300 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 300 polis, daha önceden belirlenen farklı noktalardaki adreslerde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Eğlence mekanları da denetleyen polisler, bir işyerinin önünde park halinde bulunan minibüste yapılan aramada kurusıkı tabanca, balta, kılıç, muşta, sopa, bıçak ve maket bıçağı buldu.

Ayrıca bir eğlence mekanında konsomatristlik yaptığı belirtilen Fas uyruklu Y.M. (34) ve N.B(33) gözaltına alındı. Konsomatrislik yapmadıklarını, kıyafet satmak için pavyona geldiklerini belirten iki kadın sağlık kontrollerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polis eğlence mekanında yakalayınca...

DHA
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