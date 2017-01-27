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POLİSLERİ GÖRÜNCE BIRAKIP KAÇTI

Polisleri görünce bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da kaçakları taşıyan minibüsün şoförü polisi görünce 10 Suriyeliyi bırakıp kaçtı.

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Tekirdağ'da, kaçakları taşıyan minibüsün sürücüsü, polis ekiplerini görünce 10 Suriyeliyi bırakıp kaçtı.

Tekirdağ Atatürk Orman Çiftliği civarında şüpheli bir grubun dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli yakaladı. Yunanistan'a gitmek için yola çıktıklarını anlatan kaçaklar, minibüs sürücüsünün polis ekiplerini görünce kendilerini yola bırakıp kaçtığını anlattı.

Polis, kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, Hakkari için ikamet belgeleri bulunan Suriyeli kaçakları işlemlerinin ardından geri gönderdi.

Polisleri görünce bırakıp kaçtı

Polisleri görünce bırakıp kaçtı

DHA
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