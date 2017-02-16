Referanduma ''evet'', ''izdivaç''a ''hayır''

MHP, televizyonlarda sıkça yayınlanan ve çeşitli şikayetlere neden olan evlilik-izdivaç programlarının toplumun çekirdeği olan aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması için verdiği araştırma önergesinin dün görüşülmesi için grup önerisi verdi. Ancak, grup önerisi AK Partililerin oylarıyla reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan önergenin sahibi MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Böyle hayırlı bir konuda AK Parti’nin niye ‘hayır’ dediğini ben anlayamadım. Burada AK Parti adına konuşan 2 arkadaş, buradan doğacak siyasi sıkıntıları gidermek için konuşma yapıyor, ancak sorunun çözümüne yönelik olarak, Meclis’in siyasal bir duruş koyması için gereken bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise MHP’nin grup önerisini önemsediklerini, toplumsal bir sorunla karşı karşıya olduklarını, üç kuruş reklam ve reyting derdi için getirilen bu tarz yayınlardan kendilerinin de şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.