  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi
  • Öğrencilere yeni tacize kapı açılmış
  • FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''
  • El Bab operasyonu bitti
  • Kadın terörist bombayı böyle patlattı

REFERANDUMA ''EVET'', ''İZDİVAÇ''A ''HAYIR''

Referanduma ''evet'', ''izdivaç''a ''hayır''

MHP'nin evlilik-izdivaç programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması için verdiği araştırma önergesi AK Partililerin oylarıyla reddedildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP, televizyonlarda sıkça yayınlanan ve çeşitli şikayetlere neden olan evlilik-izdivaç programlarının toplumun çekirdeği olan aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması için verdiği araştırma önergesinin dün görüşülmesi için grup önerisi verdi. Ancak, grup önerisi AK Partililerin oylarıyla reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan önergenin sahibi MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Böyle hayırlı bir konuda AK Parti’nin niye ‘hayır’ dediğini ben anlayamadım. Burada AK Parti adına konuşan 2 arkadaş, buradan doğacak siyasi sıkıntıları gidermek için konuşma yapıyor, ancak sorunun çözümüne yönelik olarak, Meclis’in siyasal bir duruş koyması için gereken bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise MHP’nin grup önerisini önemsediklerini, toplumsal bir sorunla karşı karşıya olduklarını, üç kuruş reklam ve reyting derdi için getirilen bu tarz yayınlardan kendilerinin de şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

449
-
Kasım ayı işsizlik oranları belli olduKasım ayı işsizlik oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
F-16 pilotundan akılalmaz oyunF-16 pilotundan akılalmaz oyun
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
Hatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdüHatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdü
SETA'dan Rusya'ya çok sert eleştirilerSETA'dan Rusya'ya çok sert eleştiriler
Amerikalı generalden hükümete uyarıAmerikalı generalden hükümete uyarı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS