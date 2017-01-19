Reina saldırganına bu videoyu göndermişler !

Reina saldırganı DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov'a, olayı gerçekleştirmeden önce gece kulübünün tanıtım videosu Rakka'dan gönderilmiş olduğu iddia edildi. Terörist Abdulgadir Masharipov'un bu videoyu izleyerek saldırıyı planladığı da iddiaların arasında yer alıyor

Reina’da 39 kişiyi katleden ve Esenyurt’ta yakalanan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov'a Rakka'dan gönderilen Reina görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

İddiaya göre, gönderilen görüntü Reina'nın içini tam anlamıyla gösteren tanıtım videolarından birisi. Görüntüler, teröristin gece kulübündeki katliam rotasını da gözler önüne seriyor. Terörist ifadesinde, 'Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. İçerinin planını iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu’na giderek silahı aldım, geri döndüm ve saldırıya başladım' dedi.