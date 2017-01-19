O KADINLARI ÖDÜL DİYE GÖNDERMİŞLER !

O kadınları ödül diye göndermişler !

Reina teröristinin evinde yakalanan 3 kadının ödül olarak gönderildiği ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt’ta saldırganı ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor. Reina katliamını gerçekleştiren Masharipov, ifadesinde oğlunu teslim ettiği 2 kuryenin adresini verdi. Teröristin yanında yakalanan 3 kadının da Masharipov'un ödülü olduğu tespit edildi

DEAŞ’a katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov’a ödül olarak DEAŞ tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

Masharipov’un DEAŞ tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.’yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.

reina-saldirganina-odul-verilmis--8384153.jpeg

AŞK NOTLARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Evde yakalanan Somali, Senegal ve Mısır vatandaşı 3 kadınla ilgili bu ülkelerin yetkilileriyle temasa geçildi. Türkiye’ye kaçak girdikleri sanılan ve DEAŞ’a katılacakları düşünülen kadınlarla ilgili evde bulunan notlar da dikkat çekti. 

--8384139.jpeg

Henüz kimin yazdığı netleşmeyen ve bir kâğıt parçasına yazılmış notta bozuk bir İngilizce ile “Ne istiyorsan onu yap. Artık umrumda olmayacak. Kimseye yardım edemem. Tabii ki kendime de yardım edemem. Ama eğer bunu istiyorsan tamam ama başka bir yerde olacağım” yazdığı görüldü. 

--8384143.jpeg

Yazının başında gözüken ‘7bibi’ kelimesi, Arapça “aşkım” ya da “sevgilim” anlamlarını taşıyor. 

Evde bulunan bir başka notta ise “Sen çok delisin”, “Seni seviyorum Dina” yazısı dikkat çekti. Notun Senegalli Dina A.’nın imzasını taşıdığı sanılıyor.

Habertürk
783
Yurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdiYurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdi
İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !
Uçak enkazına yağmaUçak enkazına yağma
Kuleli Askeri Lisesi müze oluyorKuleli Askeri Lisesi müze oluyor
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !
FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuşFETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuş
AVM otoparkında fuhuş skandalıAVM otoparkında fuhuş skandalı
Eski Kaymakam Kadir Güntepe gözaltındaEski Kaymakam Kadir Güntepe gözaltında
Ahmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkındaAhmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS