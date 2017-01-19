O kadınları ödül diye göndermişler !

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt’ta saldırganı ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor. Reina katliamını gerçekleştiren Masharipov, ifadesinde oğlunu teslim ettiği 2 kuryenin adresini verdi. Teröristin yanında yakalanan 3 kadının da Masharipov'un ödülü olduğu tespit edildi

DEAŞ’a katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov’a ödül olarak DEAŞ tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

Masharipov’un DEAŞ tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.’yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.





AŞK NOTLARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Evde yakalanan Somali, Senegal ve Mısır vatandaşı 3 kadınla ilgili bu ülkelerin yetkilileriyle temasa geçildi. Türkiye’ye kaçak girdikleri sanılan ve DEAŞ’a katılacakları düşünülen kadınlarla ilgili evde bulunan notlar da dikkat çekti.

Henüz kimin yazdığı netleşmeyen ve bir kâğıt parçasına yazılmış notta bozuk bir İngilizce ile “Ne istiyorsan onu yap. Artık umrumda olmayacak. Kimseye yardım edemem. Tabii ki kendime de yardım edemem. Ama eğer bunu istiyorsan tamam ama başka bir yerde olacağım” yazdığı görüldü.

Yazının başında gözüken ‘7bibi’ kelimesi, Arapça “aşkım” ya da “sevgilim” anlamlarını taşıyor.

Evde bulunan bir başka notta ise “Sen çok delisin”, “Seni seviyorum Dina” yazısı dikkat çekti. Notun Senegalli Dina A.’nın imzasını taşıdığı sanılıyor.