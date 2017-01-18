YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

REİNA SORUŞTURMASINDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Reina soruşturmasında çok sayıda gözaltı

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin düzenlenen operasyonda 15'i kadın 27 şüpheli, 29 çocukla birlikte yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy'deki saldırının ardından teröristin daha önce Konya'da kaldığı evde yaşadığı belirlenen bir kişinin Bursa'ya geldiğini belirledi.

Bu şüpheliyi ve irtibatlı olduğu kişileri takibe alan ekipler, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde belirlenen 7 adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 evde, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan uyruklu 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı.

Boş olduğu tespit edilen bir evde yapılan aramada ise 40 pasaport, 38 sahte geçici kimlik kartı ile paketlenmiş halde 15 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada boş evi organizatör oldukları belirtilen Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S'nin kullandığını tespit etti. N.S'nin İzmir'de yakalandığı, M.S'nin ise halen arandığı öğrenildi.

Polis, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden ve araştırmalardan İstanbul, Bursa ve İzmir'deki DEAŞ mensuplarının kaldığı evleri, kendilerini diş hekimi, doktor, iş adamı, esnaf gibi meslek mensubu olarak farklı isimlerle tanıtan M.S. ile N.S'nin kiraladığını belirledi.

Organizatör olduğu düşünülen M.S'nin yasal ve yasa dışı yollarla DEAŞ'a katılmak için ülkeye gelen yabancı uyrukluları önce İstanbul'da kiraladığı evlere yerleştirdiği, bu kişileri daha sonra kendisi ve N.S'nin kiraladığı Bursa ve İzmir'deki evlere götürdüğü tespit edildi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de kiralanan konutlarda kalan şüphelilerin, iki organizatörü farklı isim ve mesleklerle tanıdığı belirtildi.

İzmir'de yakalanan bir şüphelinin ise Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristi Bursa'da gözaltına alınan bir kişiyle gördüğünü ifade ettiği öğrenildi.

AA
1127
Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklamasıÖzbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması
Milli tank projesinde sözleşme iptaliMilli tank projesinde sözleşme iptali
''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''
İzdivaçta kavga skandalıİzdivaçta kavga skandalı
İngiltere'den Avrupa Birliği açıklamasıİngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
Kadın cinayetinde kan donduran ifadeKadın cinayetinde kan donduran ifade
9 yaşındaki çocuğu dövdü9 yaşındaki çocuğu dövdü
Yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktıYanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS