Ruslardan flaş atak

Rusya'dan savunma alanında yeni atılım geldi. Uçaksavar füze sistemi için kollar sıvandı.

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, yeni bir uçaksavar füze sistemi geliştirmeyi ve bu sistemi orduya 2030-2035 yıllarına kadar kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, 2030-2035 yıllarına kadar orduya kazandıracakları yeni bir uçaksavar füze sistemi geliştirmek istediklerini belirtti.

Komutanlığın halihazırda bu yönde bilimsel çalışmalar yürütülmesi için tavsiyeler hazırladığını kaydeden Salyukov, yakın zamanda füze sisteminin inşası için teknik çalışmaların belirleneceğini ifade etti.



Salyukov ayrıca İjevsk kentinde gerçekleştirilen askeri konferansın Kara Kuvvetleri’ndeki yeni askeri teçhizatların ve hava savunma sistemlerinin kalite ve çalışma biçimlerine yönelik olduğunu aktardı.