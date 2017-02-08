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RUSYA SİLAH SATIŞINDAN 15 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Rusya silah satışından 15 milyar dolar kazandı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 2016 yılında silah ihracatından Rus bütçesine 15 milyar dolar yatırıldığını açıkladı.

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'Birleşik Rusya" partisi oturumunda konuşan Medvedev, "Askeri teknik işbirliği kapsamında gerçekleşen silah ihracatından 15 milyar dolar kazandık, dolayısıyla dünya silah piyasasında sahip olduğumuz yeri korumayı başardık. İyi bir yere sahibiz, aslında dünyada ABD'den sonra ikinci en büyük silah ihracatçıyız. Bu yerimizi korumak bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

DHA
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