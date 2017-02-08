Rusya silah satışından 15 milyar dolar kazandı

'Birleşik Rusya" partisi oturumunda konuşan Medvedev, "Askeri teknik işbirliği kapsamında gerçekleşen silah ihracatından 15 milyar dolar kazandık, dolayısıyla dünya silah piyasasında sahip olduğumuz yeri korumayı başardık. İyi bir yere sahibiz, aslında dünyada ABD'den sonra ikinci en büyük silah ihracatçıyız. Bu yerimizi korumak bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.
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