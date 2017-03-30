RUSYA'DAN FIRAT KALKANI HAKKINDA SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Rusya'dan Fırat Kalkanı hakkında sürpriz açıklama

Fırat Kalkanı operasyonunun bitmesiyle ilgili Rusya'da ilk açıklama geldi.

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü “Fırat Kalkanı” operasyonunun tamamlandığı açıklaması, Rusya’da yankı buldu. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "meşru olmadığını" iddia ettiği operasyonun bitmesini “iyi bir gelişme” olarak niteledi. 

Sputnik’te yer alan habere göre, Koçanev şunları söyledi:

“Türkiye'yle, başından beri Suriye hükümetiyle koordinasyon içerisinde yapılmayan, bu nedenle de meşru olmayan Fırat Kalkanı harekatında işbirliği yapmıyorduk. Meşru bir operasyon olmaması nedeniyle Fırat Kalkanı'nın bitmesi iyi oldu.”

“TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM ETMELİ”

Koçanev, "Bizim Türkiye ile işbirliğimiz, parametreleri ve amaçları Suriye hükümeti ile koordine edilen Astana üçlüsü formatında gerçekleşiyor" dediği açıklamalarında "Kuşkusuz bu işbirliği Suriye'deki terörist grupların tamamen yok edilmesine kadar devam etmeli." ifadelerini kullandı.

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