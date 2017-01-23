Sakarya Fırat'ın devamı geliyor

Sakarya Fırat dizisi TRT 1'de ekrana geldiği dönemde fırtınalar estirmişti.

2009 - 2013 seneleri arasında ekrana damga vuran Sakarya Fırat dizisinin yazarı Süleyman Çobanoğlu'nun askeri temalı yeni bir diziye başlıyor...



FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin ismi "Savaşçı" olacak...



FOX TV ekranlarında yakında seyirci ile buluşmak için hazırlıklara başlayan dizinin yapımcılığını Limon Film yapıyor.



Mart 2016 döneminde yayına girmesi beklen Savaşçı'nın oyuncu kadrosu, yönetmeni henüz belli olmadı.