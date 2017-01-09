Sarıyer Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin birçok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların acil durumlarda kriz masasını arayabileceklerini bildirdiler.



Hamile, hasta ve cenazesi olan ara sokakların kardan temizlenmesine öncelik verdiklerini belirten yetkililer "Sarıyer Belediyesi karla mücadele amaçlı kriz masası kurulmuş olup vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için 24 saat çalışmaktadır. Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımız 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Çok acil durumlarda Belediye kriz masasına 4441722 numaradan ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.



Ring Seferleri Düzenlendi



Sarıyer Belediyesi, ulaşımdaki aksaklıkların çözümüne yönelik ring seferleri düzenledi. Ring seferleri: Hacıosman Metro’dan Sarıyer’e ve Bahçeköy’e Sarıyer’den Rumeli Kavağı’na, Ferahevler’den Hacıosman Metro’ya saat 09 ile 21.00 arası ve Perşembe gününe kadar aralıksız devam edecek.



Fen İşleri Müdürlüğü Aralıksız Çalışıyor



Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimler ve 132’si Fen İşleri olmak üzere toplam 300 kişilik personelle birlikte 7/24’lük bir çalışma periyodu öngördükleri belirtildi.



Fen İşleri Müdürlüğü,

• 12 iş makinesi

• 17 tuz taşıma aracı

• 3 tuz serpme aracının yanı sıra;



Muhtarlıklara ve sitelere 10 bin torba tuz; sahada da ilk müdahaleyi yapabilecek miktarda 3 bin tonluk tuz stoku ile çalışmalar yürütülüyor.



Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile de iletişime geçildiği, ana arterlerde onların da çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürmeleri ile yollarda sorun yaşanmayacağı bilgisi verildi.



Belediye Kriz Masası için 444 1 722 nolu numara ile kış şartlarının şiddetli hale geldiği noktalarda Ferahevler şantiyesi için 1’i Zekeriyaköy şantiyesi için ise 2’yi tuşlayarak ilgililerle görüşebilecekler.



Eş merkezli olarak, Köyler bölgesi, Ayazağa bölgesi ve Ferahevler şantiyesi olmak üzere üç farklı noktada faaliyet gösterilecek. Ayrıca belediyenin diğer birimlerinin sağlayacağı lojistik destek ile toplamda 300 kişilik çalışma kadrosu ile kar ve kış koşullarıyla mücadele edildiği mesajı verildi.



Sağlık İşleri Müdürlüğü



Zorlu hava koşullarını ve bölgenin engebeli, dar sokaklarını göz önünde bulundurarak, belediye ambulanslarının donanımları tamamlamış bir şekilde teyakkuzda ve görevde olduğu kaydedildi.



Makine ikmal ve fen işleri müdürlükleri ile koordineli olarak, yatalak ve düşkün vatandaşların evden hastaneye, hastaneden eve nakillerini aksatmadan sürdürebilmek için 24 saat çalışma düzeni uygulanıyor. Buna ek olarak özellikle gece düşen hava sıcaklığında sokaklarda yaşayan kimsesizlerin ve sokak çocuklarının gerekli tıbbi müdahalelerini yapıp sosyal işler müdürlüğüyle irtibata geçerek koruma altına alınmaları sağlanıyor.



Özellikle yerleşim yerinden uzak bölgelerde, yollarda mahsur kalabilecek vatandaşlara yönelik belediyenin 'SAR’ Arama Kurtarma timleriyle koordineli olarak vatandaşların tıbbi bakımlarının yapılıp gerektiğinde hastanelere nakilleri gerçekleştirilmek üzere ilave ekiplerin görevlendirildiği belirtildi. Zorlu hava koşullarına bağlı ulaşımdaki aksaklıklar durumunda mağduriyeti en aza indirmek için, hastaneye nakilleri zorunlu olmayan yatalak ve düşkün vatandaşlarımıza evde doktorlu ekiplerle muayenelerini gerçekleştirip doktorlarımızın reçete ettiği ve uygun gördüğü



• Yara Bakımı

• Tahliller için kan alımı

• İdrar Sondası Takma

• Serum Takma

• Enjeksiyon uygulamaları

• Sutür alma gibi hemşirelik hizmetlerini evde uygulayabilecek personel görevlendirmekteyiz.



Vatandaşlar bu zamanlarda 24 saat 0212 242 19 14 numaralı sağlık işleri müdürlüğümüzü ve 444 17 22 numaralı çağrı merkezinden Kriz Masasını arayarak taleplerini iletebilirler.