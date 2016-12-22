Şehit astsubayın eşinin sözleri yürekleri yaktı

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in eşi Meryem Özüpek, Vali Civelek'e sarılarak "Bu eve böyle de mi girecektik? İçimiz yandı" diyerek gözyaşı döktü.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'ndeki baba ocağında yas var. Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Müftüsü İsmail Bayrak, şehidin İstasyon Mahallesi'nde yaşayan annesi Sevim Özüpek'e taziye ziyaretinde bulundu.Şehit astsubayın 1,5 ay önce evlendiği, Ankara'da yaşayan eşi Meryem Özüpek de kayınvalidesinin evine geldi.

Vali Civelek'e sarılarak gözyaşı döken Meryem Özüpek, "Bu eve böyle de mi girecektik? İçimiz yandı." diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşini Vali Özüpek, teselli etmeye çalıştı. Bu arada, Kırklareli Belediyesince şehidin babaevinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babasının 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.