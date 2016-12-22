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ŞEHİT ASTSUBAYIN EŞİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

Şehit astsubayın eşinin sözleri yürekleri yaktı

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in eşinin sözleri yürekleri dağladı.

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Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in eşi Meryem Özüpek, Vali Civelek'e sarılarak "Bu eve böyle de mi girecektik? İçimiz yandı" diyerek gözyaşı döktü.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Jandarma  Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'ndeki baba ocağında yas var.  Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı  Piyade Albay Mustafa Barut, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet  Müdürü Erkin Adalar ve İl Müftüsü İsmail Bayrak, şehidin İstasyon Mahallesi'nde  yaşayan annesi Sevim Özüpek'e taziye ziyaretinde bulundu.Şehit astsubayın 1,5 ay önce evlendiği, Ankara'da yaşayan eşi Meryem  Özüpek de kayınvalidesinin evine geldi.

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 Vali Civelek'e sarılarak gözyaşı döken Meryem Özüpek, "Bu eve böyle de  mi girecektik? İçimiz yandı." diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşini Vali Özüpek,  teselli etmeye çalıştı. Bu arada, Kırklareli Belediyesince şehidin babaevinin bulunduğu sokağa  taziye çadırı kuruldu, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babasının 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını  kaybettiği öğrenildi.

AA
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