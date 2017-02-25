Sesler gelmeye başlayınca 4 bina boşaltıldı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde yapımı süren Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmalarının yakınındaki sokakta oturanlar binalarında çatlaklar oluştuğunu fark etti. Sokak sakinleri bunun üzerine durumu Bağcılar Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından 2’si 5 katlı, 2’si de 4 katlı 4 binayı tedbir amaçlı boşalttı.