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SESLER GELMEYE BAŞLAYINCA 4 BİNA BOŞALTILDI

Sesler gelmeye başlayınca 4 bina boşaltıldı

İstanbul Bağcılar'da devam eden metro hattı çalışmalarının yakınında bulunan 4 binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri binalarda oturanları tahliye etti.

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Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde yapımı süren Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmalarının yakınındaki sokakta oturanlar binalarında çatlaklar oluştuğunu fark etti. Sokak sakinleri bunun üzerine durumu Bağcılar Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından 2’si 5 katlı, 2’si de 4 katlı 4 binayı tedbir amaçlı boşalttı. 

DHA
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