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SİNEMAYA GİTTİ DİYE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Sinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdü

Ataşehir'de erkek arkadaşıyla sinemaya gittiğini öğrenen ağabey kız kardeşine kurşun yağdırdı.

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Ataşehir’de sabıkalı ağabey, hafta sonu erkek arkadaşıyla sinemaya giden bankacı kız kardeşini gece uykudan uyandırıp ailesinin gözü önünde öldürdü. Polis kaçan katil ağabeyi arıyor...

Vatan Gazetesi'nden Cihat Aslan'ın haberine göre İstanbul Ataşehir’de yaşayan Erhan Timuroğlu, 24 yaşındaki bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu uykusundan uyandırıp öldürdü. Katil ağabeyin, genç kızı erkek arkadaşıyla beraber sinemaya gittiği için öldürdüğü öğrenildi.

Kurşun yağdırdı

1 yıl önce özel bir bankada çalışmaya başlayan Ceylan Timuroğlu, iddiaya göre hafta sonu erkek arkadaşıyla sinemaya gitti. Adam yaralama, tehdit gibi suçlardan sabıkası bulunan ağabeyi Erhan Timuroğlu olayı öğrenince kız kardeşiyle önceki gün tartıştı. Arkadaşlarına son dönemlerde ağabeyiyle sorun yaşadığını anlatan Ceylan, akşam evde televizyon izledikten sonra odasına gidip uyudu. Gece eve alkollü gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu, direkt odasına gittiği genç kızı uykusundan uyandırıp tehditler savurarak bağırmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce öfkelenen alkollü ağabey, belindeki silahı çıkararak Ceylan’ı ailesinin gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine çağırılan ambulansla hemen hastaneye kaldırılan genç kız, başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetten sonra kaçan katil ağabeyi arıyor.

Ergenekon sanığıydı...

Kaçan katil ağabey Erhan Timuroğlu Ergenekon davasının, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bomba atılması dosyası sanıklarından biriydi. Bu davada cezaevinde yatan Erhan Timuroğlu, kendisini gayrimeşru bir yargılamayla içeri soktuklarını belirtmişti. Timuroğlu, aynı dosyanın tutuklu sanığı Osman Yıldırım’a yumruk atmıştı. Daha sonra Ergenekon davasının gizli tanığı olan Osman Yıldırım’a savcılar ‘Osmanım’ adını vermişti.

Vatan
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