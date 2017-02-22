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SURİYELİ İŞÇİNİN KAN DONDURAN ÖLÜMÜ

Suriyeli işçinin kan donduran ölümü

İstanbul, Güngören'de bir tekstil atölyesinde çalışan Suriyeli işçi, kolunu örme makinesine kaptırarak can verdi.

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Olay saat 02.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Alaybey Sokak üzerindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İşhanının 4. katındaki atölyede çalışan Suriyeli işçi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kolunu örme makinesine kaptırdı. Yardıma koşan diğer işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri işçinin hayatını kaybettiği atölyede incelemelerde bulundu. 2 işçi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden işçinin üzerinden kimlik çıkmazken Suriyeli işcinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA
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