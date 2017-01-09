TOKİ'den satılık 76 adet arsa

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Konya, Ordu, Sivas ve Trabzon'da toplam 971.623,81 metrekare büyüklüğe sahip 76 adet arsayı (konut, ticaret, turizm, sanayi, akaryakıt ve servis, küçük sanayi sitesi, depolama, spor tesisi,sosyal kültürel tesis, otel, üniversite, özel ilköğretim ve ortaöğretim niteliğinde) toplamda yaklaşık 743 milyon TL muhammen bedelle "Açık Artırma" yöntemi ile satışa sundu.

Müzayede 26 Ocak 2017 tarihinde (Perşembe günü), saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TURYAP Genel Müdürlük Müzayede Salonu İstanbul adresinde yapılacak.

Ankara'da küçük sanayi sitesi alanları, özel ortaöğretim ve üniversite alanı

Ankara, Yenimahalle Yakacık'ta, küçük sanayi sitesi ve depolama alanı niteliğindeki 47 adet parsel (beş ayrı lot olarak) yüzde 25 peşin 60 ay vade, Etimesgut Aşağıyurtçu'da üniversite alanı yüzde 15 peşin 48 ay vade ile özel ortaöğretim tesis alanı ise peşin olarak satışa sunulacak.

İstanbul'da bakım ve akaryakıt, özel ilköğretim ve sosyal kültürel tesis alanları

İstanbul Başakşehir ve Kağıthane'de bakım ve akaryakıt yüzde 15 peşin - 48 ay vade ile özel ilköğretim alanı ise peşin olarak satışa sunulacak.

Antalya'da ticaret ve turizm alanı

Antalya Muratpaşa Bahçelievler'de 40.000 metrekarelik, ticaret ve turizm alanı niteliğindeki taşınmaz, yüzde 25 peşin 36 ay vade ile satışa sunulacak.

İzmir'de toplu işyeri, ticaret, turizm, konut, park, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile otopark alanları

İzmir Bornova Doğanlar'da 135.750 metrekarelik, toplu işyeri, ticaret, belediye hizmet alanı, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile otopark alanı nitelikli taşınmaz yüzde 25 peşin 24 ay vade ile İzmir Konak Kültür Mahallesi'nde bulunan 12.826 metrekarelik ticaret, turizm, konut ve park alanı niteliğindeki taşınmaz yüzde 25 peşin - 24 ay vade ile satışa sunulacak.