TOKİ'den sıfır projede 43 TL'ye ev fırsatı !

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Türk gayrimenkul sektöründe bir ilk başlatıldı. Yeni bir finansal yatırım aracı olacak gayrimenkul sertifikası, Başakşehir'de Makro İnşaat tarafından yapımına başlanan Park Mavera 3 projesiyle halka sunuluyor. TOKİ ve Makro İnşaat hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirilen projenin yüzde 30'una yaklaşan bir kısmı ilk etapta ihraç edilecek. 9 blokta toplam 723 daireden oluşan Park Mavera 3'te gayrimenkul sertifikası kapsamında 218 daire bulunuyor. Talep toplama süreci ise 29-30- 31 Mart olarak belirlendi. Sertifika pay başına 42.5 liradan halka arz edilecek. Gayrimenkul sertifikası ihracında 3.37 milyon adet pay ihraç edilecek, hasılat toplamı 143.24 milyon lira TL olacak.

FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; Gerekli ruhsat ve izinleri alan firmanın SPK'ya başvurması ve kurumun aradığı şartları karşılaması durumunda proje gayrimenkul sertifikası ile halka arz edilebilecek. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, "Faizsiz finans sistemine de uygun olarak tasarlanmış olan gayrimenkul sertifikalarının yaygınlaşması, hedefi uluslararası bir finans merkezi olmak olan ülkemizin bu amacına da katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

DAİRE 'PAY'LAŞILACAK

Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, gayrimenkul sertifikasının toplumda 'metrekare metrekare' satış olarak algılandığını vurgulayarak, ancak satışların şerefiyeleri gibi tüm özellikleriyle ele alınan dairelerin 'pay'lara bölünerek satışı olacağını söyledi.

PROJENİN GARANTÖRÜ TOKİ OLACAK

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, gayrimenkul sertifikasının konut sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunan önemli bir yatırım aracı olacağını belirterek, uygulamanın küçük birikimlerle yatırım yapmak ve konut edinmek isteyenleri cesaretlendireceğini söyledi. Turan, TOKİ'nin projenin tamamlanmasında garantör TOKİ'dir. Uygulama bu haliyle bir ilk olmakla birlikte modelin altyapısında idaremizin çok güçlü bir tecrübesi vardır. TOKİ son 14 yıl içinde 'Gelir Paylaşımı Modeli'ni hayata geçirip başarılı sonuçlar almıştır. Yeni sertifika modeliyle de bizim açımızdan hasılat paylaşımı modelinin bir üstüne çıkarak, küçük yatırımcılara alternatif bir yatırım modeli sunmaktır. Vatandaşlarımız da artık bu projeye ortak olabilecekler" dedi. Başkan Turan, gayrimenkul sertifikası modelini TOKİ ve Emlak Konut projelerinde de uygulamak için çalıştıklarını söyledi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sertifikalar pay piyasasında işlem görecek. TOKİ'nin garantörlüğünde olacak ihraç sürecinde Park Mavera 3 projesinin gayrimenkul sertifikasına konu olan kısmı, paylara bölünerek, inşaatın teslim süresi olan 36 ay boyunca Borsa İstanbul'da işlem görecek. Bu süre içinde pay sahibi olmak isteyen kişi ya da kurumların çeşitli seçenekleri olacak. Buna göre, bir üst sınır yok, istenilen kadar pay alınabilecek. Bu süre boyunca ise paylar istenildiği gibi alınıp satılabilecek. Proje bitiminde satılan daireden düşen pay alınacak. Daireyi almak isteyen ise tüm paylarını toplayıp satın alabilecek.