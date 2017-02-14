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TRUMP'IN TÜRK DANIŞMANINDAN GÜLEN BOMBASI

Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombası

ABD Başkanı Trump'ın Türk danışmanı Sal Saygın Şimşek, Gülen'in artık Amerika'nın korumasında olmadığını söyledi.

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ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Sal Saygın Şimşek, "Fetullah Gülen Artık Amerika'nın korumasında değil. Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle artık Gülen üzerindeki koruma kalkanı kalkmıştır" dedi.

Donald Trump'ın Ortadoğu Politikaları Komisyonu’ndaki danışmanları arasında yer alan Türk vatandaşı olan Sal Saygın Şimşek TGRT Ana Haber'in canlı yayınında konuştu. Şimşek, "Fetullah Gülen artık Amerika'nın korumasında değil... Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle artık Gülen üzerindeki koruma kalkanı kalkmıştır" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: ADIMLARI BEKLİYORUZ 

Başbakan Binali Yıldırım da grup toplantısında yaptığı konuşmada "FETÖ elebaşının iadesi için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye'de yaşanmış bir katliamın birinci derecede sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaşayamaz. Bu kabul edilemez. Bu darbe girişiminin azmettiricisinin Gülen olduğunu ABD'li makamlara ilettik. Kanıtları teslime ettik. Yeni yönetimle görüşmelerimiz devam ediyor. Adımlarını bekliyoruz" dedi.

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