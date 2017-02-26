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TÜRKİYE'DEN TOKAT GİBİ CEVAP: O ŞIMARIK ÇOCUĞA DA İYİ ANLATSINLAR

Türkiye'den tokat gibi cevap: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan Kocyas'ın küstah açıklamalarına sert yanıt verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın açıklamalarına ilişkin, "Esasen baktığımız zaman çok benzer yanlarımız var ama bir tane şımarık bir çocuğun bunların hepsini gölgelemesine de Yunanistan'ın her şeyden önce müsaade etmemesi lazım." dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Yunan bakanın sürekli kışkırtıcı söylemler ve faaliyetler içine girdiğini belirtti.

Kendine güvenen bir ülke olarak bu açıklamaları bazen sabırla karşıladıklarını, bazen olgunluk gösterdiklerini, kompleks içinde yaşayan bir kişiyi her zaman ciddiye almadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, fakat vatandaşların hassasiyetlerine yönelik girişimler olduğu zaman da gerekeni yaptıklarını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan hükümetine de uyarıda bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yunanistan'la olan ilişkilerimize önem veriyoruz. Farklı konularda, Ege'de adalar konusunda, kıta sahanlığı konusunda, uçuş hattı konusunda vs... Bu konularda farklı düşünüyoruz. Ama bununla ilgili de mekanizmalarımız var, istikşafi görüşmelerimiz var. Gerginlik artmasın diye bunu yapıyoruz. Ama bu koalisyon ortağınız, sizin sürekli bizim bu anlayışımızı ortadan kaldıracak adımlarda bulunuyor, söylemlerde bulunuyor, tahriklerde bulunuyor. 'Efendim aslında iyi bir çocuk, idare edelim.' İyi de nereye kadar idare edilecek? Yani almışsınız, mecbur kalmışsınız koalisyona, sen idare et de benim de bir sabrım var, sabrımın sınırı var. Sonsuz sabrım yok ki. Tamam olgunluk gösteriyoruz da. O yüzden bazı şeyler, siyasi şeyler kendi aramızda olduğu için söylemek istemiyorum. Esasen şu andaki hükümetin de bu şımarık çocuk olan bakandan da rahatsızlığını biliyoruz.

Şimdi Avrupa'nın şımarık çocuğu, koalisyonun şımarık çocuğu... Nedir yani, şımarıkları mı idare edeceğiz? Onları mı oyalamak bizim işimiz? Yunanistan - Türkiye iki komşu, bunu değiştiremeyiz. Sorunlar da var. Sorunları da çözmek için irade koyuyoruz. Tarihte savaşlar oldu, Kurtuluş Savaşı verildi. Ama halklarımız arasında da son yıllarda bir yakınlaşma da oldu. Bizim halklarımız Yunanistan'a gidiyor, Yunan adalarına gidiyor. Yunanlılar Türkiye'ye geliyor. Esasen baktığımız zaman çok benzer yanlarımız var ama bir tane şımarık bir çocuğun da bunların hepsini gölgelemesine de Yunanistan'ın her şeyden önce müsaade etmemesi lazım. Biz böylesine bir zihniyetle belli yarışlar içine girmeyiz. Onlara güç gösterisi yapmamıza da gerek yok. Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. En iyi hükümet bilir. O şımarık çocuğu da iyi anlatsınlar. Bizim de sabrımızı zorlamasınlar."

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Kocyas, geçtiğimiz günlerde Yunan televizyonuna verdiği demeçte, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının 29 Ocak’ta Kardak bölgesindeki ziyaretleri sorulduğunda, “Kardak kayalıklarına çıkmayı isterdi, ama çıkamazdı. Tüm önlemleri almıştık” demişti.

AA
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