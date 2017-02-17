Ünlü iş adamına 4667 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Esenyurt ve Tuzla’da maketten satışını yaptıkları, yüzlerce konutu teslim etmedikleri gerekçesi ile Makrom Yapı ve arsa sahipleri hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı. 394 kişinin mağdur sıfatı ile yer aldığı davanın bir numaralı sanığı M. Lütfü Bakırcı hakkında 1436 yıldan 4667 yıla varan sürelerde hapis talep edildi. Şarkıcı Petek Dinçöz’ün reklamında oynadığı projede satılan evlerden birçoğunun, arsa dahi alınmadan satışının yapıldığı kaydedildi.

800’e yakın kişinin mağdur olduğu Makrom Yapı projelerinde satışı yapılan evlerin hak sahiplerine teslim edilmedi. Şirket sahipleri, yaşanan sorunun temelinde, Esenyurt bölgesinde yaşanan ‘imar sorunu’ olduğunu belirtmişti. Bir kısım mağdurun şikâyeti sonrası Makrom Yapı’nın yetkilileri ile arsa sahipleri Ağustos 2015’te gözaltına alındı. Anılan süreçte Makrom Yapı’nın sahibi Lütfü Bakırcı ile birlikte 6 kişi tutuklandı. Bir süre tutuklu kalan kişiler daha sonra tahliye edildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Yürütülen savcılık soruşturması tamamlanarak sorumlular hakkında Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, 394 kişinin mağdur olduğu dava için 10 gün boyunca duruşma yapılması kararı verdi. İlki 8 Şubat’ta başlayan duruşmalarda, her gün ortalama 50-50 mağdurunu ifadesi alınıyor.

KİMİ KREDİ ÖDÜYOR KİMİ İCRALIK OLDU

Duruşmada ifadeleri alınan mağdurlar, ödeme yapmalarına karşın evlerini alamadıklarını belirtti. Önemli bir bölümü 2011-12 yıllarında satılan evler için kimileri peşin ödeme yaptı kimi, senet verdi. Şirkete verdikleri senetlerin piyasaya verildiğini belirten mağdurlardan bazıları, icralık duruma geldiklerini belirtti.

MÜŞTERİDEN ALDI SEKRETERE VERDİ

Mağdur olarak ifadesi alınan Ebru Ş., bütçesine uygun bir ev satın almak için Makrom Yapı’ya gittiğini anlattı. Ş., evin ödemesi için kullandığı otomobili de teklif ettiğini belirtti. Ş. Söz konusu otomobil için 28 bin TL değer biçildiğini anlattı. Ş., ifadesinin devamında anılan otomobilin, devrini Makrom Yapı’da Lütfü Bakırcı’nın sekreteri olarak çalışan Gülsüm T. adına yapıldığını anlattı.

"HAYALİ DAİRE SATIŞI YAPILDI"

Dava dosyasına yer alan belgelere göre, satışı yapılan konutların bir bölümünün arsasının dahi alınmadığı, bazı projelerde de, satış yapıldıktan sonra ruhsat başvurusu yapıldı. Savcılık iddianamesinde, “Makrom firmasınca başından itibaren suç örgütü çerçevesinde, dolandırıcılık kastı ile hareket edilerek şikâyetçilerin dolandırıldığı anlaşılmıştır" denildi.

"YAPILAN DEVİRLER HİLELİ"

Savcılık iddianamesine göre, Makrom Yapı yetkilileri ile, Esenyurt’taki bazı projelerin arsa sahipleri hileli işlemlere imza attı. İddianamede, şirkete ait çok sayıda gayrimenkulün muvazaalı bir biçimde üçüncü bir kişiye devredildiği kaydedildi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Dava dosyasında, şirkete ait varlıkların azaltılması ile ilgili de hileli bir takım işlemlerin yapıldığına ilişkin belgelere yer verildi. Yapılan tespitlere göre Makrom Yapı’da sekreter olan çalışan Gülsüm T.’nin (32) yetkilisi olduğu Golden Gayrimenkul Yatırım şirketine, para aktarımı oldu. İddianamede, sermayesi 20 bin TL olan şirketin sermaye artırımına giderek bu sermayenin 200 bin TL’ye çıkarıldığı belirtildi. İddianamede, sermaye artırım taahhüdünün Gülsüm T. tarafından yapıldığı belirtilerek, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

13 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

13 sanıklı davada yargılanan isimler arasında Makrom Yapı’nın sahibi Lütfü Bakırcı yanı sıra, şirkette sekreter olarak çalışan Gülsüm T., arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı, Adem Kayıkçı ile eski polis memuru Mehmet Albayrak yer aldı. İddianamede, Lütfü Bakırcı hakkında 1436 yıldan 4 bin 667 yıla varan sürede hapis talep edilirken, arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı ve oğlu Adem Kayıkçı hakkında ise, 444’er yıldan bin 480’er yıla varan sürelerde hapis talep edildi.

REKLAMLARINDA PETEK DİNÇÖZ'Ü OYNATMIŞTI

Makrom Yapı’nın Esenyurt ve Tuzla’da 6 projesi bulunuyordu. Beş yıl önce tanıtımı yapılmaya başlayan projelerin reklâm yüzü olarak ise Petek Dinçöz yer aldı. Şirketin, konut projeleri yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında da otel projeleri bulunuyordu. Ancak söz konusu projelerin hiçbirine başlanmadı.