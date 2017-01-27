WHATSAPP'TA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YALANINA KANMAYIN

WhatsApp'ta ekran görüntüsü yalanına kanmayın

WhatsApp, ekran görüntüsü alanı bildirecek yalanına inanmayın.

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Sosyal medya ve basında yer alan WhatsApp'ın ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim göndereceğinin yalan olduğu ortaya çıktı.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, geçtiğimiz günlerde güncellenerek yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmuştu. Bu güncellemeden sonra başta sosyal medya ve Türkiye basınında çok yakında WhatsApp'ta ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa gideceğine dair söylentiler ortaya çıktı.
 
İlgili haberlerde bu olay çok yakında gerçekleşecek gibi duyuruluyor ve hatta ilk olarak bu özelliğin Android platformunda aktif olacağı söyleniyor. Bu iddiaların asılsız olduğu, WhatsApp'ın asla böyle bir şey yapmayacağı kısa süre içerisinde ortaya çıktı.
 
Ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gönderme özelliğini, çalışma yapısından dolayı şimdilik sadece Snapchat kullanıyor. Bu tip bir özelliğin WhatsApp'a eklenmesi, firmanın kullanıcı kaybetmesine neden olacağı için böyle bir olay gerçekleşmeyecektir.

Kaynak: Teknolojioku
 

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