XİAOMİ REDMİ NOTE 4 5 DAKİKADA 250 BİN SATTI

Xiaomi Redmi Note 4 5 dakikada 250 bin sattı

Xiaomi’nin Hindistan’da satışa çıkan Redmi Note 4 adlı akıllı telefonu 5 dakika içinde 250 bin adet satarak rekor kırdı.

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Redmi Note 4, Hindistan tarihinin en hızlı telefon satışı olarak kayda geçti. Redmi Note 3, geçtiğimiz yıl sadece Hindistan’da 3.6 milyon adet satmıştı. Araştırma şirketi IDC, Redmi Note 3'ün 2016'nın bir çeyreğinde online olarak en çok satan akıllı telefonolduğunu vurgulamıştı.

Xiaomi Redmi Note 4, 5.5 inç Full HD IPS ekran, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 grafik işlemci, 2/3 GB RAM ile 32 GB depolama alanı veya 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 4100 mAh batarya, micro sd kart desteği, Hi-Fi ses desteği, LTE özellikleriyle geliyor.

Xiaomi Redmi Note 4'ün 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanlı modeli 150 dolar, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanlı modeli 165 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanlı modeli ise 190 dolar fiyat etiketine sahip.

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