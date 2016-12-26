YALIDA CİNAYET ! İŞ ADAMININ OĞLU ŞOFÖRLERİNİ ÖLDÜRDÜ

Yalıda cinayet ! İş adamının oğlu şoförlerini öldürdü

Beykoz'da bir yalıda 20 yıldır şoförlük yapan 50 yaşındaki Nihat Bulca'nın öldürülmesiyle ilgili iş adamı Sabri Y.'nin oğlu gözaltına alındı.

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İstanbul Beykoz'da bir yalıda 20 yıldır işadamı Sabri Y.’nin aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca (50) iddialara göre, işadamı Sabri Y.'nin oğlu Burhanettin Tarkan Y. tarafından aralarında geçen bir tartışma nedeniyle 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Öldürülen Nihat Bulca'nın bir yakını "Güncel, siyasi ve Suriye gündemi tartışırken kavga büyüdü" iddiasında bulundu. Burhanettin Tarkan Y. gözaltına alındı.

Olay, Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda dün saat 11.00'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür, 20 yıl boyunca aile şoförleri olarak çalışan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca'yı aralarında geçen tartışma yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"GÜNCEL KONULAR TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ"

Nihat Bulca'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen kayınbiraderi Mehmet Arı, işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür ile şoför Nihat Bulca'nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti. Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti. Tanık olarak polise ifade veren işadamının bir çalışanının da, benzer şekilde bilgi verdiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Burhanettin Tarkan Yürür'ün kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhanettin Tarkan Yürür, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

DHA
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