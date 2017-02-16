Yalovalı kuaför 'Nusret' taklidiyle interneti salladı

Yalova’da bayan kuaförlüğü yapan Atakan Şentürk, son günlerin fenomen ismi Nusret’i taklit ettiği videosunu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Çok sayıda kişinin izlediği videoda Nusret’in efsane hareketleriyle bayanların saçını yıkayan kuaför izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Videoyu çeken kişi ve saçları yıkanan müşteri de kendilerini tutamayarak yaşananlara güldü.

VE BİR BAŞKA FENOMEN BERBER DAHA

Nusret berberlere ilham oldu. Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran bir başka görüntü ortaya çıktı. Bu kez berber hem traş ediyor hem de müşterisini adeta dövüyor.