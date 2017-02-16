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YALOVALI KUAFÖR 'NUSRET' TAKLİDİYLE İNTERNETİ SALLADI

Yalovalı kuaför 'Nusret' taklidiyle interneti salladı

Yalovalı kuaför, bir bayanın saçını yıkarken yaptığı Nusret taklidi ile kelimenin tam anlamıyla fenomen oldu.

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Yalova’da bayan kuaförlüğü yapan Atakan Şentürk, son günlerin fenomen ismi Nusret’i taklit ettiği videosunu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Çok sayıda kişinin izlediği videoda Nusret’in efsane hareketleriyle bayanların saçını yıkayan kuaför izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Videoyu çeken kişi ve saçları yıkanan müşteri de kendilerini tutamayarak yaşananlara güldü.

VE BİR BAŞKA FENOMEN BERBER DAHA 

Nusret berberlere ilham oldu. Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran bir başka görüntü ortaya çıktı. Bu kez berber hem traş ediyor hem de müşterisini adeta dövüyor.

İHA
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