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YOL ORTASINDA KORKUNÇ SON

Yol ortasında korkunç son

Konya'da yolun ortasından yürüdüğü iddia edilen yaya yolcu otobüsünün çarpması sonucu öldü.

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Kaza, saat 01.15 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 10'ncu kilometresinde meydana geldi. Beyşehir istikametinden Konya'ya gelen 40 yaşındaki Fırat Balkan yönetimindeki 23 BK 025 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre yolda yürüyen ve üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki erkek yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre ileriye fırlayan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası yayanın öldüğünü tespit etti. Yayanın aniden önüne çıktığını ifade eden sürücü Fırat Balkan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden yayanın kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Yol ortasında korkunç son

DHA
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