YSK, TRT'deki referandum konuşma tarihlerini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında TRT'deki konuşmaların 9-15 Nisan tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek siyasi partiler TBMM'de grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP ve MHP olarak sıralanıyor.

Bu siyasi partilerin, radyo ve televizyonda konuşma yapmak istediklerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirmeleri gerekiyor. Konuşma yapmak için başvuracak siyasi partilerin yayın zaman ve sıraları, YSK'da yarın saat 15.00'te kura çekilerek belirlenecek.

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarıyla ilgili uygulamaya ilişkin ilkeler, siyasi partilerin istekleri ve TRT'nin olanakları göz önünde tutularak kura çekildikten sonra belirlenecek.