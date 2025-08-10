Esenyurt Oto Çekici Fiyatları ve Hızlı Yol Yardım Hizmeti
Esenyurt oto çekici hizmetleri, yolda kaldığınızda hem hızlı hem de güvenilir bir çözüm sunar. Aracınız arıza yaparsa, kaza geçirirse veya bulunduğu yerden taşınması gerekirse, profesyonel çekici ekibi 7/24 hizmetinizdedir.
⏱ 7/24 Kesintisiz Hizmet
Acil durumlarda zaman kaybetmemek için çekici ekibimiz günün her saati hazırdır. Aracınızın bulunduğu konuma en yakın çekici yönlendirilerek kısa sürede müdahale edilir.
💰 Uygun Esenyurt Oto Çekici Fiyatları
Çekici fiyatları; aracın türüne, mesafeye ve yol şartlarına göre belirlenir. Ortalama fiyatlar ise şu şekildedir:
- Kısa mesafe: 2.000 – 3.000 TL
- Orta mesafe (20-30 km): 3.200 – 5.500 TL
- Uzun mesafe: Mesafeye göre hesaplanır
🔧 Yol Yardımı ve Araç Kurtarma
Sadece çekici hizmeti değil; akü takviyesi, lastik değişimi ve yerinde küçük onarımlar da yapılır. Böylece aracınız çoğu zaman çekilmeye gerek kalmadan tekrar çalışır duruma getirilebilir.
📍 Esenyurt ve Çevre Bölgeler
Esenyurt merkez, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere çevre ilçelere de hızlı hizmet sağlanır.
🌟 Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
- 7/24 kesintisiz hizmet
- Hızlı ulaşım ve güvenilir taşıma
- Şeffaf fiyat politikası
- Deneyimli çekici ekibi
📞 Esenyurt Oto Çekici İçin Hemen İletişime Geçin
Acil bir durumda tek yapmanız gereken bizi aramak. En kısa sürede aracınızın yanında oluruz.
Kaynak: https://ilkeotocekici.com/
Advertorial
