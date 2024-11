At yarışında sabit ihtimalli bahis nedir? Sabit oran at yarışında ne zaman başlayacak?

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen at yarışlarında yepyeni bir dönem başlıyor. At yarışında müşterek bahis sisteminin yanında sabit ihtimalli, sabit oranlı bahis sistemi de devreye girecek.

At yarışında sabit ihtimalli bahis nedir? TJK sabit oranlı bahis ne zaman başlatacak? At yarışında sabit oranlı bahis sistemi nasıl uygulanacak? Fixed-odds betting ile ilgili tüm detaylar burada.

Türkiye Jokey Kulübü uzun zamandır yarışseverler tarafından dile getirilen ve üzerine hummalı bir çalışma gerçekleştirdiği sabit oranlı / sabit ihtimalli at yarışı bahsini uygulamaya başlıyor! Bu önemli gelişmeyle ilgili sabit oranlı bahsin at yarışında nasıl uygulanacağını merak eden yarışseverler araştırmalara başladı

Sabit Oranlı Bahis nedir?

At yarışında sabit oranlı bahis sistemini anlatmadan önce sabit oranlı bahsin ne demek olduğunu anlamak gerekir. Sabit oranlı bahis, spor karşılaşmaları veya at yarışları gibi etkinliklerde, sonucun önceden belirlenmiş oranlarla tahmin edilmesini sağlayan bir bahis türüdür. Bu bahis modelinde, oranlar sabit kalır ve bahis koyma anında kesinleşir. Oranlar, bir sonucun gerçekleşme olasılığını yansıtır ve bahisçinin doğru tahmin yapması halinde ödenecek kazançlar da bu oranlara göre belirlenir.

Sabit oranlı bahis sayesinde, bir etkinlik öncesinde koyulan bahsin kazancı net bir şekilde bilinir. Etkinlik sırasında oranlar değişse bile, bahisçinin potansiyel kazancı değişmez. Bu durum, bahisçilerin risklerini daha iyi yönetmesine yardımcı olur ve net bir kazanç planı yapmalarını sağlar. At yarışında da yarışseverlerin bu teknik bilgiler ışığında oynamasına imkan tanınacak.

At Yarışlarında Sabit Oranlı Bahis Sistemi: Başlangıç Tarihi, Uygulama Detayları ve Gelecek Planları

Spor bahisleri ve at yarışı tutkunları için heyecan verici bir yenilik olan sabit oranlı bahis sistemi, 2024 yılı kasım ayında devreye giriyor. Bu sistem, yarışseverlerin bahislerini daha stratejik ve güvenilir bir şekilde yapmalarına olanak tanıyacak. Sabit oranlı bahis sistemi, kasım ayında ABD yarışlarıyla birlikte başlayacak. Peki, bu yeni sistem nasıl işleyecek ve bahis severlere hangi avantajları sunacak?

Sabit oranlı bahis, belirli bir spor karşılaşması veya at yarışı için oranların bahis oynandığı anda sabitlenmesi prensibine dayanır. Bu sistemde, yarışseverler oranların daha sonra değişip değişmeyeceği konusunda endişelenmeden, bahislerini sabit oranlarla oynayabilecekler. Oranlar, bir koşunun başlamasına 20 dakika kala açıklanacak ve bahisler o andan itibaren oynanmaya başlayacak. Bu sayede, oranlardaki olası değişimlerden bağımsız olarak, kazançlar bahis anındaki oranlara göre hesaplanabilecek.

Sabit Oranlı Ganyan Oyunu: Uygulama Detayları

Sabit oranlı bahis sisteminin ilk adımı, ganyan oyunu olacak. Bu oyun, at yarışlarına dayalı olarak oynanan ve her bir atın bireysel olarak değerlendirildiği bir bahis türüdür. Geleneksel ganyan oyunlarından farklı olarak, sabit oranlı bahislerde eküri sistemi geçerli olmayacak. Bu, yarışa katılan her atın bağımsız bir şekilde koşacağı ve bahislerin sadece o atın performansına göre belirleneceği anlamına geliyor. Yani her at kendine koşacak.

Sabit oranlı ganyan oyununda, oranlar yarıştan 20 dakika önce duyurulacak. Bahis severler, bu oranlar açıklandıktan sonra bahislerini oynayabilecekler. Oranlar sabitlenecek ve yarışın başlamasına kadar değişiklik gösterse bile, bahis oynandığı andaki oranlar geçerli kalacak. Bu uygulama, bahisçilerin potansiyel kazançlarını daha iyi planlamalarına olanak tanıyacak.

At Yarışında Sabit Oranlı Bahiste At Çıkarsa Ne Olacak?

At yarışlarında zaman zaman yaşanan durumlar arasında, yarıştan bir atın çıkması yer alıyor. Peki, sabit oranlı bahislerde böyle bir durum meydana geldiğinde ne olur? Yarıştan bir atın çıkması, sabit oranlı bahis sisteminde özel bir durum yaratır. Eğer üzerine sabit oranlı bahis yapılmış bir at yarıştan çıkarılırsa, bahis oranlarında favori at ve diğer katılımcı atların durumuna göre kesintiler olabilir. Bu kesintiler, adil bir bahis sisteminin sağlanması için gereklidir.

Örneğin: Yarışta Son Of Cooger'ın oranı (1.75), Borrego'nun oranı ise (2.65) olarak açıklanmış olsun. Eğer Son Of Cooger yarıştan çıkarsa ve yarışı Borrego kazanırsa, Borrego’nun kazançlı oranı (2.65) seviyesinden (2.10)'a düşebilir. Bu kesinti oranları, yarışseverlerin önceden inceleyebileceği varsayım tablolarıyla duyurulacak.

Sabit Oranlı At Yarışı Oyunlarında Oranlar Değişir mi?

Sabit oranlı bahislerde oranlar yarış saatine kadar değişebilir. Ancak burada önemli olan nokta, bahis oynadığınız andaki oranların sabitlenmesidir. Bahis oynandığı an belirlenen oran, yarışın başlamasına kadar değişiklik gösterse bile, sizin kazancınız o an oynadığınız oran üzerinden hesaplanacak. Bu, bahis severlerin risk yönetimini daha iyi yapabilmelerine olanak tanır. Özetle, oynadığınız bahis oranı sabitlenir ve yarış esnasında yaşanan değişimlerden etkilenmez. Tabii yukarıda bahsettiğimiz gibi eğer yarıştan bir atın çekilmesi gibi istisnai bir durum olmadıkça bu istisnai durum geçerli.

Sabit İhtimalli At Yarışı Bahsinde İptal ve İade Kuralları

Sabit oranlı bahis sistemi, geleneksel bahis sistemlerinden farklı olarak bazı iptal ve iade kurallarına sahiptir. Bu kurallar, yarışseverlerin bilinçli bir şekilde bahis yapmalarını sağlar.

İptal Durumu: Sabit oranlı bahislerde sanal bayilerde iptal seçeneği bulunmamaktadır. Ancak, eğer bahis ganyan bayilerinde veya hipodromlarda oynandıysa, 1 dakika içerisinde sözlü iptal talebi yapılabilir. Bu kısa süreli iptal hakkı, yarışsevelerin hızlı bir şekilde karar değiştirebilmelerine imkan tanır.

İade Durumu: Üzerine sabit oranlı bahis yapılan atın yarıştan çıkması halinde, bahis iade edilir. Bu uygulama, yarışseverlerin mağduriyetini önlemek için getirilmiştir.

Türkiye Jokey Kulübü'nün Gelecek Dönem Planları: Yeni At Yarışı Bahis Türleri ve Oyunları

Sabit oranlı bahis sisteminin geleceği oldukça geniş bir uygulama alanını kapsıyor. Kasım ayında ABD yarışlarıyla başlayan bu sistem, ilerleyen dönemde diğer yurt dışı yarışlarına da genişleyecek. Özellikle Avrupa yarışlarının sisteme entegre edilmesi bekleniyor. 2024 yılı bitmeden, yurt içi yarışlarda da sabit oranlı bahislerin uygulanabileceği tahmin ediliyor.

2025 yılı itibarıyla, sabit oranlı bahis seçenekleri genişleyecek. Ganyan oyununa ek olarak, ikili, sıralı ikili ve çifte oyunlarında da sabit oranlı bahis yapılabilecek. Bu yenilikler, yarışseverlere daha geniş bir oyun yelpazesi sunarken, mevcut müşterek bahis sistemi de devam edecek. Yarışseverler, hem alışılmış oyunları oynayabilecek hem de sabit oranlı bahis sisteminin sunduğu avantajlardan yararlanabilecek.