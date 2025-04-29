GİB duyurdu: Kurumlar Vergisi son ödeme tarihi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kurumlar Vergisi beyanname verilme ve ödeme sürelerinin 5 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kurumlar Vergisi beyanname verilme süresi ile vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar, uzatılmıştır."

KURUMLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü mükellefler, vergi ödeme dönemi için GİB web sitesi üzerinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi belgesini indirip doldurmalı, ardından bu belgeyle bağlı olunan vergi dairesine ödeme yapılmalıdır.