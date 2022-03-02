3 Avrupa ülkesinden Rus votkaları için tarihte eşi görülmemiş karar

Rusya - Ukrayna savaşında Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları sürerken bu kez İsveç, Norveç ve Finlandiya'da Rus votkalarının satışı yasaklandı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin bazı Rus öğrencilerin üniversitelerden kayıtlarının silinmesi kararları gibi Rusya'yı izole etme hamleleri sürüyor. Google, Apple, Nike, Ford, Warner Bros gibi dev şirketlerin Rusya'ya dönük kısıtlayıcı kararlarının ardından sıra Rus votka şirketlerine geldi. Dünya çapında üretim-dağıtım ağı olan Rus votkalarının üç Avrupa ülkesinde satılması yasaklandı.

Gazete Duvar'ın Reuters'tan aktardığına göre devletin alkollü içki, şarap ve biranın perakende satışında tekel sahibi olduğu ülkeler İsveç, Norveç ve Finlandiya, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ülkede Rus votkalarının satışını durdurma yönünde karar aldı.

Bu arada Rusya'nın yıllık votka ihracatı 33.5 milyon dolar. İhracatta en öne çıkan ülke 15.8 milyon dolarla Belarus. Rus votkasını yasaklayan ülkelerde Finlandiya ise 5.9 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor.

'GELİŞMELERİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ'

İsveç'in devlete ait içki mağazaları zinciri Systembolaget, tüm Rus ürünlerini ürün yelpazesinden çıkardığını ve Rus ürünlerinin tüm reklamlarını iptal ettiğini duyurdu. Systembolaget ürün yelpazesi müdürü Ulf Sjödin, yaptığı açıklamada, "Durum istisnai ve gelişmeleri çok ciddiye alıyoruz. Karar ışığında ilgili tedarikçileri bilgilendirdik" dedi.

Norveçli Vinmonopolet de bu adımı takip ederek toplam satışların yüzde 4'ünü oluşturan tüm Rus içkilerinin satışını durdurdu. Şirketin CEO'su Elisabeth Hunter, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu kararı "tarihte eşi görülmedi" olarak nitelendirdi.

Finlandiya'nın alkol tekeli Alko da Ukrayna'daki durum nedeniyle mağazalarda ve internet ürünlerin Rus yapımı alkollü içeceklerin satışını durdurma kararını daha önce açıklamıştı.

HANGİ ŞİRKETLER YASAK KARARI ALDI?

Batılı şirketlerden Ukrayna'ya saldırı nedeniyle peş peşe Rusya'ya satışlarda yasak kararı çıkmıştı. Apple, Nike ve Ford Rusya'daki satışlarını durdurmuştu.

Warner Bros, Disney ve Sony de Rus filmlerinin gösterimini durdurduğunu açıklamıştı. Google da Rusya'dan içeriklere kısıtlama getirmişti. Dünyanın en büyük spor ürünleri şirketlerinden Adidas da dün Rusya Futbol Federasyonu ile işbirliğini askıya almıştı.

Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter da Rusya'dan içeriklere kısıtlama getirmişti. Twitter sözcüsü, Reuters'a gönderdiği e-postada, "Avrupa Birliği (AB) yaptırımları muhtemelen üye ülkelerindeki belirli içeriği saklamamızı gerektirecek. Buna uyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Gazete Duvar