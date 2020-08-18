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  3. 18 Ağustos 2020 14:23

3. Dünya Savaşı'nın nedeni olacak! DSÖ'den ''aşı milliyetçiliği'' uyarısı!

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 22 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkelerin ilaç şirketleriyle Covid-19 aşısı için anlaştığına dikkat çekerek, "Aşı milliyetçiliğine son vermeliyiz" açıklamasını yaptı.

3. Dünya Savaşı'nın nedeni olacak! DSÖ'den ''aşı milliyetçiliği'' uyarısı!
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DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanım Ghebreyesus, corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği sanal basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, “Stratejik ve küresel hareket etmek bütün ülkelerin yararına olacaktır. Herkes güvende ve sağlıklı olmadığı sürece kimsenin sağlığının garantisi yoktur” ifadesini kullandı.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu DSÖ’ye üye ülkelere mektup gönderdiğini söyleyen Ghebreyesus, “Üye ülkelerden COVAX isimli çok uluslu aşı çalışmamıza dahil olmalarını istedim. Ülkeler kendi çıkarlarını diğer ülkelerin önüne koymamalı, bu durum pandemiyi daha da kötü bir hale getirir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nde aralarında Türkiye’nin de olduğu 194 üye ülke bulunuyor.
 

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dsö , dünya sağlık örgütü , aşı milliyetçiliği
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