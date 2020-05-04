7 bin 620 metreden paraşütsüz atladılar

Profesyonel hava dalışında önemli isimlerden biri olan Amerikalı Luke Aikins’ın 31 Temmuz 2016’daki paraşütsüz dalışı sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Televizyonlardan da canlı olarak yayınlanan dalışta Aikins ve ekibi hiçbir paraşüt ekipmanı olmadan yerde gerilmiş kurtarma ağlarının üzerine dalış yaptı.

Gökyüzünden atlayış için, yeryüzüne gerilmiş küçük bir ağı denk getirmek çok zor bir ihtimalken söz konusu atlayışı izleyenler de yaşananları nefeslerini tutarak izledi.