AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz

Zirvenin sonunda yayımlanan sonuç bildirisinin dış ilişkiler bölümünde Türkiye ile ilgili 2 madde yer aldı. Bildiride, 1-2 Ekim'de yapılan zirvede alınan kararlara atıf yapılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de son arama çalışmalarıyla "tek taraflı ve provokatif eylemlerde bulunduğu" savunuldu ve bundan dolayı AB Konseyi'nin üzüntü duyduğu ifade edildi.

Kıbrıs adasındaki Maraş'ın statüsüyle ilgili "BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarına saygı duyulması" istenen bildiride, AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Bildiride, AB Konseyi'nin Türkiye'yi "eylemlerinden geri dönmeye ve gerginliğin düşürülmesi için çalışmaya çağırdığı" ifade edildi.

AFRİKA-AB İLİŞKİLERİ

Afrika-AB ilişkilerine geniş yer ayrılan bildiride Afrika ile stratejik ilişkilere büyük önem verildiği vurgulanırken, Afrika ülkeleri ile siyasi ilişkileri tüm alanlarda derinleştirme ve yenileme ihtiyacının altı çizildi. Kovid-19 döneminde AB'nin Afrika'daki sağlık sistemini güçlendirme ve uluslararası borçların hafifletilmesine yönelik çabalarıyla ilgili taahhüdü bildiride yer aldı.

Bildiride Afrika'nın ekonomik dönüşümünde AB'nin ortaklığı ilerletme isteğinin ve yatırım programlarını genişletme arzusunun altı çizilerek, dijital ekonomi, yenilenebilir enerji, ulaştırma, sağlık ve tarımsal gıda sektörlerinin iş birliği ve yatırım için en önemli alanlar olduğu ifade edildi. AB Konseyi ayrıca Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaparak, AB'nin Afrikalı ortaklarıyla yasal göç, yasa dışı göçle mücadele, yasa dışı göçmenlerin geri kabulü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularında çalışmak istediği belirtildi.

BELARUS VE RUSYA

Belarus'a da yer verilen bildiride, 12 Ekim'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan yaptırımları da içeren kararların onaylandığı, Belarus'un misilleme tedbirlerine karşı AB'nin Litvanya ve Polonya ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Bildiride, Rusya'ya çağrı yapılarak Avustralya ve Hollanda ile Malezya Havayollarına ait 298 yolcu taşıyan MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili üçlü görüşmelere devam etmesi istendi.

AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinin iklim ve çevre, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Brexit sonrası AB-İngiltere ilişkileri ile ilgili maddeleri ise dünkü oturumdan sonra yayımlanmıştı.