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ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
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Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını belirtti.

Saldırı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri başlatan güvenlik güçleri, Anbar’a bağlı el-Sersar bölgesinde roket rampası bulurken, saldırının üste hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi vermedi.

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi. Irak’ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Etiketler abd ırak roketli saldırı
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