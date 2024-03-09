  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin TikTok'a erişimi kısıtlama kararı alması halinde, bu yasayı onaylayacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongrenin TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda ilgili yasa tasarısını imzalayacağını ifade etti.

Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin TikTok'un yasaklanmasının önünü açabilecek yasa tasarısını onaylaması hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Biden, "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın oluşturulmasında teknik destek verdiği TikTok'a erişimin yasaklanmasına ilişkin tasarının Biden'ın onaylayacağı bir noktaya ulaşmak için "düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu" kaydetmişti.

Hükümetinin TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunmasına karşın Biden'ın 5 Kasım'da yapılması planlanan 2024 başkanlık seçimleri kampanyası, ekibi tarafından TikTok üzerinden de yürütülüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Komitenin tasarıyı onaylaması üzerine Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yasak getirilmesi durumunda TikTok'un rakipleri Facebook gibi sosyal medya platformlarının güçleneceğini belirtti. Başkanlığı döneminde Trump, WeChat ve TikTok uygulamalarının yasaklanması yönünde karar almış, sonrasında kararı iptal etmişti.

AA

Etiketler tiktok abd başkan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Seçim öncesi emekliye 5 bin TL yeniden seyyanen zam iddiası Seçim öncesi emekliye 5 bin TL yeniden seyyanen zam iddiası Her lokması servet değerinde... İşte dünyanın en pahalı yiyecekleri Her lokması servet değerinde... İşte dünyanın en pahalı yiyecekleri Survivor All Star adasında bir kavga daha! Kıyamet koptu Survivor All Star adasında bir kavga daha! Kıyamet koptu İşçi servisleri kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı İşçi servisleri kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi Çanakkale'nin kayıp şehitliği 109 yıl sonra bulundu Çanakkale'nin kayıp şehitliği 109 yıl sonra bulundu Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı! Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı! Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası geliyor Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası geliyor