ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi sarsan deprem sonrası taziye amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat'ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

DHA