  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi sarsan deprem sonrası taziye amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat'ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi. 

DHA

Etiketler abd türkiye Antony Blinken
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ercan'dan o bakana istifa çağrısı: ''Çok onurlu olur''
Galatasaray'da Mauro Icardi şoku!
296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı
İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı
Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı
EYT bir yıl ertelenecek mi? Erdoğan kararını verdi
İşte depremde hayat kurtaran deprem izolatörleri
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı
Mehmet Cengiz: ''Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim''
20 Şubat haftası burç yorumları: Yeni başlangıçlar haftası başlıyor